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Rehabilitasyon merkezinde otizmli çocuğun darbedildiği anlar kamerada

25.06.2026 - 18:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber: Soner AYDIN - Kamera: MERSİN,(DHA)

Rehabilitasyon merkezinde otizmli çocuğun darbedildiği anlar kamerada

Mersin'de rehabilitasyon merkezinde otizmli K.Y.'yi (5) darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyınca tutuklanan eğitmen S.P.C.’nin yargılanmasına başlandı.

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Olay, 21 Nisan'da kentteki bir rehabilitasyon merkezinde yaşandı. B.Y. ve S.Y. çiftinin otizmli oğulları K.Y.'nin 2,5 yıldır eğitim gördüğü merkeze gitmek istememesi ve huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine aile durumdan şüphelendi. Bir süre sonra oğullarının vücudunda darp izleri olduğunu fark eden aile, eğitim merkezinin yöneticileriyle görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini istedi.

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ÇOCUĞU DARBEDEN EĞİTMEN TUTUKLANDI

Görüntülerde, öğretmen S.P.C.'nin, K.Y.'yi darbettiği ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.P.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, K.Y.'nin okulunun bulunduğu bölgeden otomobille geçerken okulu ve yolu tanıyıp ağlamaya başladığı anlar da ailesi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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