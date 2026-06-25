Akdeniz'in en önemli ve en derin mavi karbon rezervi Bodrum'da tescillendi! Devasa deniz çayırı kuşağı tespit edildi

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Bu sonar operasyonu, ilk kez 10 ila 65 metre arasındaki derin habitatları da çalışmamıza dahil etmemizi sağladı. Akyarlar ile Kos Adası arasında 40 metreye kadar uzanan kesintisiz ve sağlıklı Posidonia havzasını belgelemek hem bilimsel hem de koruma stratejileri açısından son derece önemli" dedi.