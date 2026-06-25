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Gümbet Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

25.06.2026 - 18:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fırat AKAY/BODRUM, (Muğla), (DHA)

Gümbet Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tersaneye yanaştırıldı.

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Bodrum ilçesi Gümbet Koyu'nda 24 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.

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İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Ağanlar Tersanesi'ne yanaştırıldı.

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