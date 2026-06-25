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Muğla'da polisin 'dur' ihtarına uymadı, 3 kişiyi yaralayıp kaçtı

25.06.2026 - 18:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)

Muğla'da polisin 'dur' ihtarına uymadı, 3 kişiyi yaralayıp kaçtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 1'i polis memuru 3 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü yakalandı. Sürücüye 330 bin TL cezai işlem uygulanırken, otomobil 60 gün süreyle trafikten menedildi.

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Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan polis ekipleri, 46 EM 346 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken önce polis memurunun koluna, ardından motosiklete çarptı. Motosikletteki N.Ç.K. ve B.K. hafif yaralandı. Sürücü, kaçarken başka bir otomobile daha çarpıp yoluna devam etti.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra söz konusu otomobil terk edilmiş halde bulundu. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, A.Y. (19) olduğunu belirledikleri sürücüyü yakaladı. Gözaltına alınan A.Y., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. A.Y.'nin kontrolünde 0.66 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.Y.'ye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve çeşitli kural ihlalleri nedeniyle toplam 330 bin TL idari para cezası kesilirken, kullandığı araç 60 gün boyunca trafikten menedildi. A.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan, A.Y.'nin polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçarken motosiklete çarptığı anların, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. (DHA)

 

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