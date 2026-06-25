Taksim'de Japon turisti rahatsız eden şahıs açıklama yaptı: 'Ben öyle bir insan değilim'

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Ben öyle bir insan değilim. Ben kimseye burada herhangi bir harekette, herhangi bir temasta bulunmadım. Ben buradan özellikle sevenlerimden ve beni takip eden arkadaşlarımdan da özür diliyorum; çünkü ben orada yanlış bir hareket yapmadım. Ben onunla ilgili o benden video istedi. Ben video çektim. Bu arada video sanal medyaya düştü. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar aranıza geleceğim" dedi.