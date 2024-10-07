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Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Saadet Partisi kurucu genel başkanı Recai Kutan'dan acı haber geldi. Siyaset dünyasının tanındık isimlerinden, bir dönem bakanlık da yapan Recai Kutan 94 yaşında yaşamını yitirdi.

07.10.2024 - 12:02 |
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Milli Görüş hareketinin önde gelenlerinden Recai Kutan hayatını kaybetti.

BAKANLIK YAPTI, ERBAKAN'IN YAKININDAYDI

Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı olan Recai Kutan, Necmettin Erbakan'ın da yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Kutan 1996-1997 aralığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak, 1977-1978 yılları arasında İmar ve İskân Bakanı olarak görev yapmıştı.

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