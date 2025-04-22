Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu

"CHP’ye kayyum atanacağı ve Ankara’daki iki belediyeye operasyon yapılabileceği" yönündeki paylaşımları nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alınmıştı. Kütahyalı, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame tamamlandı. Kütahyalı hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.