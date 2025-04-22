Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
22.04.2025 - 14:58Güncellenme Tarihi:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılıp gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı için iddianame hazırlandı. Kütahyalı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
"CHP’ye kayyum atanacağı ve Ankara’daki iki belediyeye operasyon yapılabileceği" yönündeki paylaşımları nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alınmıştı. Kütahyalı, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame tamamlandı. Kütahyalı hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.