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Ramazan'da İyilik Vakti! Gıda paketleri 81 ile ulaştırılacak...

Razaman'da İyilik Vakti ile ihtiyaç sahiplerine destekler ulaştırılacak. Türk Kızılay aracılığıyla bağışlanan gıda paketleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek.

02.04.2022 - 15:37 | | DHA
Ramazan'da İyilik Vakti! Gıda paketleri 81 ile ulaştırılacak...

 Binlerce aile için ilk desteği veren Trendyol ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenlere de özel hazırlanan temel gıda paketlerini sunuyor. Yardımseverler, ramazan ayı boyunca şirket üzerinden bu özel paketlerden satın alarak yardımda bulunabilecek. Satın alınan paketler, Türk Kızılay iş birliğinde Trendyol tarafından Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Hazırlanan temel gıda paketinde sıvıyağ, pilavlık pirinç, pilavlık bulgur, un, salça, makarna, hazır çorba, çay, toz şeker, tuz, tavuk bulyon, hazır kakaolu puding, kola, şeftali aromalı soğuk çay olmak üzere 14 ürün yer alıyor.

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