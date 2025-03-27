Ramazan Bayramı için yeni karar! Yasaklandı, geçişlerine izin verilmeyecek

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alındı. Buna göre Bakanlık, 3 ilde alınan tedbirleri tek tek sıraladı. Buna göre belirtilen günlerde ve güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine yasak getirildi.

BAYRAM BOYUNCA GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar geçerli olacak tedbirler belli oldu.

Ankara ili istikametine; Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı İlçesine kadar, D­100 karayolu İstanbul İlinden Bolu İli Gerede İlçesine kadar, D­750 karayolu Bolu İli Gerede İlçesinden Ankara iline kadar,

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara bayramda trafik yasağı

İzmir ili istikametine; O5 (Gebze­İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200, D-260 ve D­300 karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren,

Haberin Devamı

Antalya ili istikametine; D­650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, D­300 Karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir.