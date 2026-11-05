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GündemSinop'ta sonbahar manzaraları: Ormanlar sarı ve kızıla büründü, ziyaretçi akını bekleniyor!
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Sinop'ta sonbahar manzaraları: Ormanlar sarı ve kızıla büründü, ziyaretçi akını bekleniyor!

05.11.2026 - 09:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Karadeniz'in gözbebeği Sinop, sonbaharın gelmesiyle birlikte ormanlarında kartpostallık görüntülere ev sahipliği yapıyor. Mavi ve yeşilin birleştiği kentin yüksek kesimleri ve ormanlık alanları, kasım ayı itibarıyla sarı, turuncu ve kızılın tüm tonlarına bürünerek adeta bir renk cümbüşü sunuyor.

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1Sinop'ta sonbahar manzaraları: Ormanlar sarı ve kızıla büründü, ziyaretçi akını bekleniyor!

Sinop'un ormanlarında sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

2Sinop'ta sonbahar manzaraları: Ormanlar sarı ve kızıla büründü, ziyaretçi akını bekleniyor!

Karadeniz'de sonbaharda ormanlarda oluşan renk cümbüşü görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

3Sinop'ta sonbahar manzaraları: Ormanlar sarı ve kızıla büründü, ziyaretçi akını bekleniyor!

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, mavi ile yeşilin birleştiği doğaya fotoğrafçıları ve doğa turizmcilerini davet etti.

4Sinop'ta sonbahar manzaraları: Ormanlar sarı ve kızıla büründü, ziyaretçi akını bekleniyor!

Başkan Küçük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sinop iklim bakımından güzel bir yer. Karadeniz'in incisi. Hem deniz hem de ormanlarıyla şu an kasım ayındayız. Renkler sarıya dönmüş durumda. Güzel bir cümbüş var. Herkesi bu cümbüşü görmeye davet ediyorum" dedi.

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