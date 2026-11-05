Sinop'ta sonbahar manzaraları: Ormanlar sarı ve kızıla büründü, ziyaretçi akını bekleniyor!

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Başkan Küçük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sinop iklim bakımından güzel bir yer. Karadeniz'in incisi. Hem deniz hem de ormanlarıyla şu an kasım ayındayız. Renkler sarıya dönmüş durumda. Güzel bir cümbüş var. Herkesi bu cümbüşü görmeye davet ediyorum" dedi.