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PTT'den "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ, "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını bugün tedavüle sundu.

30.08.2022 - 09:23 |
PTT'den "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu 7,50 lira (90x46 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 18 lira bedelli ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı. Aynı zamanda söz konusu pul ve zarfla birlikte 7,50 lira bedelli seri numaralı blok pulun (72x92 milimetre boyutunda) da içinde bulunduğu portföy, 100 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak. Bu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün Sera Kütahya AVM'de "Büyük Zafer’in 100. Yılı 30.08.2022 KÜTAHYA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

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