Prof. Dr. Görür 'den Akdeniz'deki 4,4 büyüklüğünde deprem sonrası açıklama: Karadaki fay zonunun devamı’

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 07.44'te 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 210,17 kilometre mesafede olan depremin 9,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Konuya ilişkin Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“FETHİYE-BURDUR FAY ZONUNUN DEVAMI”

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Girit açıklarında 4,3 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Plini-Strabo transform fay zonu içinde. Bu zon karadaki Fethiye-Burdur fay zonunun devamı” dedi.