GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemPoşeti başına geçirdi, diğer keçilere dünyayı dar etti! Cüce keçinin ilginç oyunu gülümsetti
HaberlerGündem Haberleri Poşeti başına geçirdi, diğer keçilere dünyayı dar etti! Cüce keçinin ilginç oyunu gülümsetti

Poşeti başına geçirdi, diğer keçilere dünyayı dar etti! Cüce keçinin ilginç oyunu gülümsetti

31.08.2025 - 16:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Poşeti başına geçirdi, diğer keçilere dünyayı dar etti! Cüce keçinin ilginç oyunu gülümsetti

Antalya'da yerdeki poşeti başına geçirip diğer keçilere kabusu yaşatan cüce keçinin sahibi, "Poşetin içinde küçük bir delik açmış oradan nefes alabiliyordu. İnsanların biraz olsun yüzüne tebessüm koyabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Haberin Devamı

Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi'nde besicilik yapan Hüseyin Kılar isimli vatandaş, boylarının kısalığı nedeniyle Nijerya cüce keçisi olarak adlandırılan keçilerinin ahırında bir hareketlilik olduğunu fark etti.

Keçilerinin yanına giden Kılar, bir keçisinin kafasında poşet olduğunu ve diğerlerinin ise ondan kaçtığını gördü. Kılar, keçinin başından poşeti çıkartırken, güvenlik kamerasını izleyince ise gülme krizine girdi. Görüntülerde yerdeki poşeti başına geçiren bir keçinin, diğerlerinin yanına gitmeye çalıştığı ancak sürünün yaklaşık 2 saat boyunca korkup kaçtığı anlar yer aldı.

İLGİLİ HABER

Kimsenin cesaret edemediği O yaptı, 30 yıl önce sadece denemek için başladı! Şimdi 300 dönümden fazla alanda üretim yapıyor
Kimsenin cesaret edemediği O yaptı, 30 yıl önce sadece denemek için başladı! Şimdi 300 dönümden fazla alanda üretim yapıyor


"POŞETİN İÇİNDE KÜÇÜK BİR DELİK AÇMIŞ"

2017’den beri cüce keçi ürettiğini belirten Hüseyin Kılar, "Sabah uyandığımızda kafeslerde bir hareketlilik gördük. Güvenlik kamerasından baktığımızda keçilerin bir tanesinin kafasına poşet girmiş. Biz de hemen gidip poşeti çıkardık. Geçen yıl da aynı bu şekilde bir durum olmuştu. İnsanların biraz olsun yüzüne tebessüm koyabildiysek ne mutlu bize.

Haberin Devamı

Keçimizin herhangi bir tepkisi olmadı. Poşetin içinde küçük bir delik açmış oradan nefes alabiliyordu. Diğer keçiler ise keçi değil de farklı bir şey gördükleri için korktular. Kafes içerisinde bayağı bir hareketlilik oldu" dedi.

Güncel Haberler

Manisalı çiftçiler gün doğumuyla mesaiye başlıyor! Gündüz hasat ve sergi, gece ise kuru üzüm nöbeti
#Gündem

Manisalı çiftçiler gün doğumuyla mesaiye başlıyor! Gündüz hasat ve sergi, gece ise kuru üzüm nöbeti

Poşeti başına geçirdi, diğer keçilere dünyayı dar etti! Cüce keçinin ilginç oyunu gülümsetti
#Gündem

Poşeti başına geçirdi, diğer keçilere dünyayı dar etti! Cüce keçinin ilginç oyunu gülümsetti

Bodrum'un en meşhur meyvesi vatandaşla buluşuyor! Kilogramı 110 liradan satılıyor
#Gündem

Bodrum'un en meşhur meyvesi vatandaşla buluşuyor! Kilogramı 110 liradan satılıyor