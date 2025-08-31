Kimsenin cesaret edemediği O yaptı, 30 yıl önce sadece denemek için başladı! Şimdi 300 dönümden fazla alanda üretim yapıyor

3

Mango serasında görevli Ayşe Aykal ise farklı dönemlerde farklı türlerin hasat edildiğini belirterek, "Şu anda hasadını yaptığımız türümüz Naomi. Temmuz ayında hasadı başlayan Maya var. Birinci hasada onunla başlıyoruz. Arkasından Tommy, Osthun, Keitt geliyor. Başka Japonya'dan gelen Irwin. Onun daha hasadına geçmedik. Fide aşamasında. Mango, Gazipaşa'nın iklimine uygun bir çeşit. 3 güne bir ya da haftada bir sulaması yapılıyor" dedi.Hasat programına katılan Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata ise "Gazipaşa'da yaklaşık 30 sene önce ilk mango üretimi denemesi yapıldı ve başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bugün yaklaşık 300 dönüm civarında üretimin yapıldığı ve yaklaşık 10 civarında üreticinin olduğu bir bölgedeyiz. Mango gerçekten tropikal ve mikroklima gerektiren bir ürün. Dolayısıyla Gazipaşa'nın iklimi buna çok müsait. Ülkemiz coğrafyasında belki de en müsait olan yerlerden birisi Gazipaşa. Biz de bugün mango hasadındayız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.