Polisten kaçarken çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kocasinan Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri 3 kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Polisi gören şüpheliler ise kaçarak oturdukları evin bulunduğu sokağa girdi.

Suriye uyruklu oldukları ve kimlikleri olmadığı için polisten kaçtıkları öğrenilen şüphelilerden 2'si gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise çatı katına çıktı.

Polis, kaçan kişinin girdiği dairenin kapısını çaldığı sırada şüpheli balkondan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri 4'üncü kattan düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı anlatan bina sakini Fikri Kelkik, polisin kimliğini sorduğu kişilerden birinin koşup aşağı atladığını söyledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.