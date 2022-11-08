Polisten aynı adrese kumar baskını;kumar malzemelerini kimyasal ile eritmişler

Nisan ayında, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki İnc-İş Sendikası tabelasının asılı olduğu binada tombala usulü kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın yapmıştı. Güvenlik kameralı ve demir kapıları sürgülü bina, tombala oynatıldığı gerekçesiyle mühürlendi. Mühür süresi dolan binada yeniden tombala oynatıldığı bilgisine ulaşan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bölgeyi izlemeye aldı. Sendika tabelasının indirildiği ancak iç düzeni aynı olan binaya gece saatlerinde onlarca insanın girip çıktığını belirleyen ekipler, savcılıktan alınan arama izni ile adrese baskın yaptı. Güvenlik kameralı ve iki demir kapısı sürgülerle güçlendirilmiş binaya gelen ekipler, içerideki şüphelilerden kapıları açmalarını istedi. Bir süre sonra polise kapıyı açan şüpheliler, kendilerine daha önce olduğu gibi 'eğitim alıyormuş' süsü verip, tombala oynamadıklarını iddia ettiler.

ASİT BAZLI KİMYASAL KULLANMIŞLAR

Binada yapılan aramada, geçmiş yıllarda tombala malzemelerini tuvalete ve sokağa atarak gizlemeye çalışan ancak her defasında başarılı olamayan şüphelilerin bu kez farklı bir yöntem geliştirdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, daha önce kağıt, plastik ve metalden yapılan tombala malzemeleri strafordan imal ettiği, yakalanmamak için baskın sırasında tuvalette sakladıkları asit bazlı kimyasallar ile bu malzemeleri erittiği belirlendi. Bu nedenle baskında kumar malzemelerine ulaşamayan ekipler, şüphelilerin eritme işleminde kullandığı kimyasallara detaylı incelemek üzere el koydu. Binanın halen İnc-İş Sendikası'na ait olduğu, içeride yakalanan ve haklarında idari işlem başlatılan 70 kişinin sendika üyesi olmadıkları bildirildi. Polisin incelemesi devam ediyor.