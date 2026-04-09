GündemPolislere yapılan sosyal deney duygulandırdı
Polislere yapılan sosyal deney duygulandırdı

Polislere yapılan sosyal deney duygulandırdı

09.04.2026 - 01:25

Kaynak: DÜZCE (AA)

Düzce'de, "Polis Haftası" dolayısıyla yapılan sosyal deney duygulandırdı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Polis Haftası" dolayısıyla, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce kent merkezinde görev yapan polislere sosyal deney yapıldı.

Senaryo gereği görme engelli bir vatandaşın yoğun trafik akışı içerisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı anlar canlandırıldı.

O esnada her şeyden habersiz görevli polis ekipleri, trafiği durdurarak vatandaşa güvenli şekilde yolun karşısına geçmesi için yardımcı oldu.

Aynı bölgede sınava yetişmekte zorlanan bir öğrenci polis ekiplerinden yardım istedi. Durumu tereddütsüz değerlendiren ekipler, öğrenciyi hızla Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’ndaki sınav yerine ulaştırdı.

Görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiren polisler, okulda kendilerini bekleyen belediye ekipleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Öğrenciyi sınava yetiştiren polis memuru Sinan Temizoğlu, yapılan sürpriz karşısında duygularını anlatarak, "Biz sürprizden çok milletimizin refah ve mutluluğu için varız. Bu üniformayı giyerken biz canımızdan vazgeçmişiz. Ben kendi çocuğumu yetiştiremediğim zamanlar oldu." dedi.

Trafik Polisi İsa Şanverdi ise "Çocuk ’motorum bozuldu bizi yetiştirir misiniz?’ dedi. 5 dakika kaldı, 3 dakika kaldı diye diye geldik. Çok duygulandım. Neredeyse ağlayacağım. Kızımı onun yerine koydum." şeklinde konuştu.

