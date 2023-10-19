Polisin dikkati rezaleti ortaya çıkardı! Uyuşturucu alışverişinde tulumla yakalandı...

Fatih Mahallesi’nde polis ekipleri drone ile denetim yaparken yol kenarında ağaçların olduğu bölgeye çok sayıda kişinin girdiğini gördü. Ekipler, şüphelilerin uyuşturucu alışverişi yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler şüpheliler O.K. ve S.K. ile birlikte içici oldukları belirlenen 5 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramalarında parçalı halde 20 gram bonzai, parçalı halde 2 gram metamfetamin, 2 bin 775 lira nakit para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede serbest kalırken, O.K. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden S.K.’nin uyuza yakalandığı için uyuşturucu satışı yapılan yere tulum giyerek gittiği öğrenildi. (DHA)