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PKK'yı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadın gözaltına alındı

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 33'üncü haftada da sürdü. Aileler HDP'ye tepki gösterirken, yan binanın balkonuna çıkıp PKK'yı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadın gözaltına alındı.

07.04.2022 - 15:36 | | Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
PKK'yı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadın gözaltına alındı

Kentte çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 33'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

HDP binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasından yüksek sesle müzik açılarak eylem engellenmeye çalışıldı.

3 KADIN GÖZALTINA ALINDI

HDP binasının balkonuna çıkan partili bir kadının, cep telefonuyla görüntü çekmesi ailelerin tepkisine neden oldu. Binaya girmek isteyen aileleri, polis sakinleştirdi. Bitişikteki 6 katlı binanın ikinci katındaki balkona çıkan 3 kadın, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası salladı. Aileler tepki gösterirken, polis, savcılığın talimatıyla binaya girip 3 kadını gözaltına aldı.

Dağa kaçırılan Yunus Alkan için eyleme katılan Gülser Alkan, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Yıllardır oğlum için ağlayıp sızlıyorum. Oğlumu istiyorum. Gözümdeki yaş hiç dinmiyor. Benim oğlumu götürdüler. Oğluma buradan çağrı yapıyorum. Gelsin, teslim olsun" dedi.

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