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'Çöpe dökülen sebze' iddiaları... Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Ticaret Bakanlığı'nca sosyal medyada yayınlanan, çeşitli sebzelerin çöpe döküldüğüne dair görüntülerin eski tarihli olduğu belirtilerek, "Halkımız sosyal medyada yer alan eski tarihli ve asılsız görüntülere itibar etmemeli, bakanlığımızca yapılan resmi açıklamaları takip etmelidir" denildi.

07.04.2022 - 15:29 | | Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)
'Çöpe dökülen sebze' iddiaları... Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada eski tarihli bazı görüntüler kullanılarak, çeşitli sebzelerin çöpe döküldüğüne dair haberler servis edildiği, kamuoyunu yanıltmak amacıyla algı operasyonu yürütüldüğü kaydedildi.

Asılsız görüntüleri yayanların amacının, kamuoyunda infial oluşturmak olduğu belirtilerek, "Sosyal medyada yer alan bu görüntülere ilişkin doğru bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. İki gündür sosyal medyada dolaştırılan 'biber üreticisinin biberleri ormana dökmesi' görüntüsü 4 Mayıs 2021 tarihine aittir. Bu tarih, pandemi nedeniyle tam kapanma dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde pazaryerlerinin kapalı olması nedeniyle üreticiler ürünlerini satamamışlardır.

Ancak bu görüntü sanki dün gerçekleşmiş gibi servis edilmiştir. Yine 'İstanbul Toptancı Halinde sebzelerin çöpe dökülmesi' görüntüleri 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinin bittiği güne ait olup, bayram boyunca toptancı halinin kapalı olması nedeniyle satılamayarak, özelliğini kaybeden ürünlerin imhasına ilişkindir. İmhanın usulüne uygun yapılmaması nedeniyle gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Bu görüntüler de maksatlı olarak yeniymiş gibi servis edilmiştir" denildi.  

'ASILSIZ GÖRÜNTÜLERE İTİBAR EDİLMEMELİ'

Sosyal medyada yer alan 'boş arazilere kuru soğan dökülmesi' görüntüleri ile ilgili de "Bakanlığımızca yapılan tespitte bu ürünlerin depolarda elleçleme sonrası çürüme ve bozulma nedeniyle ayıklanan ürünler olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte ürünlerin imhasının usulüne uygun yapılmaması nedeniyle belediyelerce cezai işlem uygulanması sağlanmıştır. Sebze ve meyve ticaretine ilişkin denetimler ülke genelinde kesintisiz şekilde devam ettirilmektedir. Halkımız sosyal medyada yer alan eski tarihli ve asılsız görüntülere itibar etmemeli, bakanlığımızca yapılan resmi açıklamaları takip etmelidir" açıklaması yapıldı.

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