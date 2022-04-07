'Ezan şakası' sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Videodaki çocuk konuştu

Rize’de iki çocuk evlerinin balkonunda cep telefonuna bağlı hoparlörle ezan sesi yayını yaptı. Çocuklar kayda aldığı görüntüleri, ‘İftardan 10 dakika sonra Rize'de ezan şakası yaptık' ifadeleri ile sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine polis ekipleri, ulaştığı çocukları uyardı.

İslampaşa Mahallesi'nde E.K. (17) ve bir arkadaşı cep telefonuna bağlı hoparlörle evlerinin balkonundan ezan sesi yayını yaptı. İki çocuk, ezan sesini yayınladıkları anları cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada, ‘İftardan 10 dakika sonra Rize'de ezan şakası yaptık' şeklinde paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ‘İftardan 10 dakika önce insanlara oruçlarını bozdurdular’ ifadeleri ile görüntüleri paylaştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine polis ekiplerinin ulaştığı çocukları uyardığı öğrenildi.

"YANLIŞ ANLAŞILDI"

Paylaşılan videoda elinde ses bombasını balkonun kenarında tutarak telefonundan ezan okunan 17 yaşındaki Erdoğan Kazdal isimli genç videoyu iftardan 10 dakika sonra çektiklerini ancak sosyal medyada 10 dakika önce yapılmış gibi paylaştığını ifade ederek, “İftarda yemeğimizi yedikten sonra insanlara şaka yapmak amaçlı balkona çıktık. Telefondan ezanı açtık. 18.51’de iftarı açmıştık, 19.02’de biz bu videoyu çekiyorduk. Öylesine şaka amaçlı yapalım dedik olay çok yanlış anlaşıldı. Biz ezan okundu insanlar ‘Bu ne şimdi’ desin diye yaptık ama yanlış anlaşıldı. Çok farklı yerlere gitti konu. Bir belediye başkanı da iftardan önceymiş gibi paylaştı ve bir anda ortalık karıştı. Biz iftardan 10 dakika sonra açtık ama 10 dakika önceymiş gibi paylaştılar” dedi.

"AİLEM KIZDI"

Videonun hızla paylaşılmasının ardından tepkilere neden olduğunu ve polis ekiplerinin de kendilerini uyardığını sözlerine ekleyen Kazdal, “Kızan oldu baya. Ailem evde değildi, köye çıkmıştı. Ne oldu ne den böyle bir şey ettiniz diye kızdılar. Polis geldi, onlar da ‘Neden böyle bir şey yaptınız’ diye sordu bize. Bir anda olayın farklı boyutlara taşındığını anlattık polise. Onlar da uyardılar bizi” şeklinde konuştu.