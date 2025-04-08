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Pişmiş etin üzerinde çiğ et eklediler: İşletme hakkında inceleme başlatıldı

08.04.2025 - 15:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)

Pişmiş etin üzerinde çiğ et eklediler: İşletme hakkında inceleme başlatıldı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, tavuk döner satışı yapılan işletmede, bir çalışan, pişmiş etin üzerine çiğ et eklerken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sapanca’da tavuk döner satışı yapılan iş yerinde bir çalışan, pişmiş etin üzerine taze et eklerken görüntülendi. Cep telefonuyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Görüntülerin yayılmasının ardından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri işletme hakkında tutanak tuttu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de işletmedeki tavuk dönerden numune alarak teste gönderdi.

Olaya ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.

 

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Pişmiş etin üzerinde çiğ et eklediler: İşletme hakkında inceleme başlatıldı
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Pişmiş etin üzerinde çiğ et eklediler: İşletme hakkında inceleme başlatıldı