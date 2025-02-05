Perseverance, Mars'ta eşsiz bir keşif daha yaptı!

NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars üzerinde çarpıcı keşiflerini sürdürmekte. Aracın yeni keşfi “benzersiz” olarak nitelendiriliyor. Uzmanlar Mars'tan toplanan yeni örnek hakkında “daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu örnek, Mars gezgini Perseverance'ın topladığı 26. örnek olan ve “Silver Mountain” (Gümüş Dağ) olarak adlandırılan bir kaya çekirdeği. Örnek, aracın üzerindeki özel tüpte saklanacak ve gelecekte gezegenimizdeki laboratuvarlarda incelenecek.

NASA'nın Mars 2020 misyonu kapsamında gezegenden pek çok farklı örnek toplandı. Burada amaç, gezegenin jeolojik süreçleri ve geçmişi hakkında daha iyi bilgi edinmek ve geçmişte Kızıl Gezegen üzerinde bir yaşam olup olmadığını değerlendirmek.

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