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Pendik'te korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altında girdi: 4 kişi hayatını kaybetti

05.04.2025 - 11:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İsa ALMACAYIR/İSTANBUL (DHA)

Pendik'te korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altında girdi: 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. Korkunç kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 CAN KAYBI

Kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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