Pendik'te korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altında girdi: 4 kişi hayatını kaybetti
05.04.2025 - 11:33Güncellenme Tarihi:
İstanbul'da Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. Korkunç kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'da Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
4 CAN KAYBI
Kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.