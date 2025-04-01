Pençe operasyonunda ayağını kaybeden gazi, protez ayağına kavuştu

Aksaray'da yaşayan Salih Yakup Demiray, sözleşmeli er olarak görev yaptığı 'Pençe' operasyonları kapsamında, 8 Temmuz 2023'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sol ayağını kaybetti. Gazi Demiray, Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA), ameliyat sonrası test proteziyle tekrar yürümeye başladı. Demiray’ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor.

Salih Yakup Demiray, yaşadıklarını anlatarak, "2021 yılının Eylül ayında sözleşmeli olarak görevime Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Komando Alayı’nda başladım. 2 yıl sonra Irak’ın kuzeyine göreve gittik. Orada makineli tüfek nişancısı olarak görevimi en iyi şekilde yapıyordum. 8 Temmuz 2023 tarihinde el yapımı patlayıcıya basmam sonucu gazi oldum. Sol ayağım ampute edildi. Patlama anında 10 saniye kilitlendim. Rabb'ime şükürler olsun, gözlerim açıldı. Ondan sonra olayın nasıl olduğunu idrak etmeye çalıştım. Komutanım ilk müdahalemi yaptı. 10 dakika sonra helikopterle Hakkari Işıklı Hastanesi’nde müdahale sonrası Ankara GATA’ya sevk edildim. İlk ameliyatım kurtarmak amaçlı oldu. Sol göbek tarafımdan parça alınıp sol bacak ucuna ameliyatla nakledildi. Çok şükür ameliyat başarılı geçti ve şimdi tuttu" dedi.

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‘VATAN SEVGİSİ PARAYLA ÖLÇÜLMEZ'

Demiray, tedavi sürecini de anlatarak, "Protezim takıldı. Şu andaki ayağımdaki test protezi ile tekrar hayata dönmek çok güzel bir duydu. Ama tabii ki mesleğimi ve oradaki arkadaşlarımı özlüyorum. Yaptığım mesleğin kutsal bir meslek olduğunun bilinci o zaman da vardı, şimdi de hala devam ediyor. Babam, annem ve kardeşlerim bu süreçte yanımda oldular. Protezi takınca ilk mutluluğumu onlarla yaşadık. Şu anki test protezi. Bayram sonrası takılacak asıl protez ile birlikte çifte bayram yaşayacağız. Şu anda Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’de görev yapan bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Yaptıkları iş çok kutsal ve meşakkatli, zor bir iş. Dışarıdan ne kadar parası iyi denilse de vatan sevgisi parayla asla ölçülmez. Günlerim şimdi dernekte geçiyor. Burada gazi ağabeylerim var, şehit aileleri ve değerli kardeşlerim var. Aksaray’ın en son gazisi benim. İnşallah bundan sonra gazi ve şehidimiz olmaz. Benim tek temennim bu” diye konuştu.