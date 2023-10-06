GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi: 1 şehit
ABONE OL

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi: 1 şehit

MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

06.10.2023 - 07:48 |
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi: 1 şehit

GÜNCEL HABERLER

Bakan Yerlikaya: Kahramanlar Operasyonları'nda 75 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya: Kahramanlar Operasyonları'nda 75 şüpheli yakalandı

Evi olan vatandaşları ilgilendiriyor! Kentsel dönüşümde yeni formül

Evi olan vatandaşları ilgilendiriyor! Kentsel dönüşümde yeni formül

Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu