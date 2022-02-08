Pekin Olimpiyatları'nda skandal! Sporcular gözyaşları içinde anlattı

Uluslararası spor kamuoyu, Kış Olimpiyatları'na kilitlenmiş durumda. Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde düzenlenen ve 4 Şubat'ta start veren Olimpiyatlar daha başlamadan tarihe geçti. Bunun sebebi de ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada gibi birçok ülkenin peş peşe açıkladığı diplomatik boykot kararları. Hem boykot hem de Koronavirüs oyunlara damga vurunca dünyanın gözü bir kez daha Pekin'e çevrildi.

Pekin Kış Olimpiyatları'na giden ve oradaki koşulları gördükten sonra konuyla ilgili şikayetlerini sosyal medyaya taşıyan sporcular bir anda gündeme bomba gibi düştü. Sporcular dünyayla paylaştıkları gönderilerde genel olarak kamplardaki barınma koşulları, verilen yemekler, izolasyon odaları ve çıldırtıcı hava koşullarından yakınıyor.

Alman Alp Disiplini Kayakçısı Christian Schwaiger, Pekin'de sporculara sunulan menülerin oldukça kısıtlı olduğunu ve çok enerji harcayarak yarışan profesyonel sporcular için yeterli olmadığını savundu. The Sun'a konuşan sporcu menülerde sıcak Yemek bile olmadığını söyledi. Schwaiger "Ortada sadece biraz cips, biraz kuru yemiş ve çikolata var, başka bir şey yok. Bu da yüksek performans sporuna hiç önem verilmediğini gösteriyor" dedi. (Hürriyet)