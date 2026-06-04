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Parkta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

04.06.2026 - 00:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)

Parkta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde parkta silahlı saldırıya uğrayan Deniz Kaplan (48), hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’ndeki TOKİ Parkı’nda meydana geldi. Parkta bulunan Deniz Kaplan, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

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Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kaplan, ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalenin ardından ambulans ile Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaplan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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