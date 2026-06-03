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Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

03.06.2026 - 22:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)

Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Giresun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin'in de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza saat 14.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun geçişi Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Ordu’dan Trabzon istikametine giden Resul A. idaresindeki 06 RP 202 plakalı otomobil ile Nazmi K. yönetimindeki 34 FSK 028 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada, sürücü Resul A. ile beraberindeki Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, Serkan Seferoğlu ve Salih Kapukaya yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza anı da çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Gezgin'in içinde bulunduğu otomobilin, kavşakta diğer otomobil ile çarpıştıktan sonra bariyere savrulduğu anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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