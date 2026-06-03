GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEdirne'de yollar göle döndü, tarım arazileri zarar gördü
HaberlerGündem Haberleri Edirne'de yollar göle döndü, tarım arazileri zarar gördü

Edirne'de yollar göle döndü, tarım arazileri zarar gördü

03.06.2026 - 23:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)

Edirne'de yollar göle döndü, tarım arazileri zarar gördü

Edirne'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, tarım arazileri zarara yol açtı. Kapıkule Sınır Kapısı güzergahında etkisini gösteren yağış sonrası bazı noktalarda yollar sular altında kaldı.

Haberin Devamı

Aniden bastıran sağanak nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'na gidiş istikametinde su birikintileri oluştu. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, araçlar kontrollü şekilde yoluna devam etti. Bazı bölgelerde yol yüzeyinin suyla kaplanması trafikte yavaşlamalara sebep oldu.

İLGİLİ HABER

Artova’da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü
Artova’da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Haberin Devamı

Yağışla birlikte etkili olan dolu, Budakdoğanca, Kemalköy ve Karabulut köyleri başta olmak üzere çevredeki tarım arazilerinde zarara yol açtı. Özellikle ayçiçeği ve buğday ekili tarlalarda dolunun etkisiyle ürünlerin zarar gördüğü belirtildi.

İLGİLİ HABER

Sağanak sele neden oldu bir ev, ahır ve 4 araç zarar gördü
Sağanak sele neden oldu bir ev, ahır ve 4 araç zarar gördü

Güncel Haberler

Batman'da direğe çarpan otomobil, beton kaidesi üzerinde asılı kaldı
#Gündem

Batman'da direğe çarpan otomobil, beton kaidesi üzerinde asılı kaldı

Feridun Geçgel kimdir? Feridun Geçgel serveti ne kadar? Feridun Geçgel neden gündem oldu? Feridun Geçgel nereli? Feridun Geçgel ne iş yapıyor?
#Gündem

Feridun Geçgel kimdir? Feridun Geçgel serveti ne kadar? Feridun Geçgel neden gündem oldu? Feridun Geçgel nereli? Feridun Geçgel ne iş yapıyor?

Evin bahçesine giren yılan panik yarattı
#Gündem

Evin bahçesine giren yılan panik yarattı