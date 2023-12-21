Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparkta meydana geldi. İddiaya göre; kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, eline aldığı parke taşı ile park halindeki araçların camlarını kırdı. Otoparka gelenler, araçlarının camının kırıldığını görünce polise haber verdi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, 35 aracın camında hasar meydana geldiği tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olay ile güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; eline parke taşı alan kişinin park halindeki araçların camlarını kırdığı, ardından rahat tavırlar sergileyerek otoparktan çıktığı görüldü.

YAKALANDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparktaki park halindeki 35 aracın camlarını parke taşıyla kıran kişinin kimliği tespit edildi. Adının F.A. olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. 'Mala zarar verme' suçundan hakkında soruşturma başlatılan F.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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AĞABEYİNE SİNİRLENMİŞ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparktaki park halindeki 35 aracın camlarını parke taşıyla kıran F.A.'nın emniyetteki sorgusu sürerken, olay anında alkol ya da uyuşturucu etkisinde olmadığını, ağabeyiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdiğini ve bu sinirle araçların camlarını kırdığını söylediği öğrenildi.