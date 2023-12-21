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Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada

 Kocaeli'de belediyeye ait açık otoparktaki 35 aracın camlarını kırıp, zarar veren kimliği belirsiz şüphelinin görüntüleri ile ortaya çıktı.

21.12.2023 - 13:02 | | Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-
Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparkta meydana geldi. İddiaya göre; kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, eline aldığı parke taşı ile park halindeki araçların camlarını kırdı. Otoparka gelenler, araçlarının camının kırıldığını görünce polise haber verdi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, 35 aracın camında hasar meydana geldiği tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olay ile güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; eline parke taşı alan kişinin park halindeki araçların camlarını kırdığı, ardından rahat tavırlar sergileyerek otoparktan çıktığı görüldü. 

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