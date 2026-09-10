Palu’da ağaç kovuğundan petek petek bal çıktı
10.09.2026 - 18:53Güncellenme Tarihi:
Elazığ'ın Palu ilçesinde ağaç kovuğunun içerisinden kilolarca bal çıkartıldı.
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Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde gezinen Bayram Özdoğan bir ağacın içerisine giren arılar gördü. Ardından Özdoğan, bulunduğu yerden balı aldı. Ağaç balının görüntüsü dikkat çekerken, bölgedeki doğal yaşamın sunduğu bu eşsiz ürün ilgi gördü.
Özdoğan, ağaç içinde bulduğu doğal balı görüntüleyerek o anları kayıt altına aldı.