Özel hastanede geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetti! Hastane ve doktora soruşturma başlatıldı

Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, özel bir hastanede geçirdiği yağ aldırma operasyonunun ardından hayatını kaybetti. Şenkal’ın ölümünün ardından hem idari hem de adli soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre 4 dönemdir oda başkanlığı görevini yürüten Şenkal, 11 Mayıs’ta özel hastanede operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası iç kanama yaşadığı belirtilen Şenkal’ın durumunun kısa sürede ağırlaştığı ifade edildi.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Şenkal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANEYE HAKKINDA İNCELEME KARARI ALINDI

Olayın ardından Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, “tıbbi uygulama hatası” iddiasıyla operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. L.A. ve hastane hakkında inceleme başlatırken, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma sürecini devreye aldı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün hazırlayacağı raporun soruşturmanın seyrini belirleyeceği bildirildi.

Şenkal ailesinin avukatları ise sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, olayda ihmal ve usulsüzlük iddialarının araştırılmasını talep ettiklerini ifade etti.