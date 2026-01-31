GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Özel halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren yolcu koltuktan düştü

31.01.2026 - 18:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren Veysi Y. (60), oturduğu koltuktan düştü. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Veysi Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

 

Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı’nda meydana geldi. Özel halk otobüsünde yolculuk yapan Veysi Y., epilepsi nöbeti geçirdi. Durumu fark eden diğer yolcular yardım etmeye çalışırken, otobüs şoförü 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Veysi Y.’yi Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Veysi Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu sırada olay, özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Veysi Y.’nin nöbet geçirerek koltuktan yere yığıldığı ve diğer yolcuların müdahale ettiği anlar yer aldı.

