Özel halk otobüsü duvara çarptı kazada 10 yolcu yaralandı

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Kaza, Gebze ilçesi Yağcılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. N.B. idaresindeki özel halk otobüsü, ara sokakta bulunan duvara çarparak duvarın üzerine çıktı. Kazada 10 yolcu hafif şekilde yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

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Araçta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.