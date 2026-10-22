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Özel halk otobüsü duvara çarptı kazada 10 yolcu yaralandı

22.10.2026 - 19:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KOCAELİ (İHA)

Özel halk otobüsü duvara çarptı kazada 10 yolcu yaralandı

Kocaeli’de özel halk otobüsünün duvara çarptığı kazada 10 yolcu yaralandı.

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Kaza, Gebze ilçesi Yağcılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. N.B. idaresindeki özel halk otobüsü, ara sokakta bulunan duvara çarparak duvarın üzerine çıktı. Kazada 10 yolcu hafif şekilde yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

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