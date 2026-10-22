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4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

22.10.2026 - 18:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KONYA (İHA)

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Hacı Mustafa Kavşağı Anıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. (23) idaresindeki 16 BZY 050 plakalı otomobil, Anıt Caddesi üzerinde yol kenarında bekleyen 06 FL 0866 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç ise, önünde park halindeki 42 APD 505 plakalı araca, ardından 42 BIM 836 plakalı araca çarptı.

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Kazada 06 FL 0866 plakalı araçta bulunan E.D. (27), E.D. (42) ve B.D. (69) yaralanırken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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