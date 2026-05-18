Otogarda Kurban Bayramı hareketliliği! Ek seferler konuldu

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla birlikte, memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek isteyenlerin oluşturacağı yoğunluk için otogarlarda hazırlıklar yapıldı. Şehirlerarası otobüs firması yetkilileri, şu an için otogarda sakin bir hava hakim olduğunu ancak 22 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinden itibaren yoğunluk beklediklerini ifade etti. Yolcuların mağdur olmaması adına ek sefer önlemlerinin şimdiden alındığını belirten firma temsilcileri, artan akaryakıt maliyetlerine rağmen bilet fiyatlarını makul seviyelerde tutmaya çalıştıklarını söyledi.

'CUMA GÜNÜNDEN SONRA BİLET BULMAK ÇOK ZOR'

Firma yetkisi Serkan Apaydın, “Cuma günü itibariyle hareket başlıyor. Cuma günü akşam saat 5'ten sonra, 6'dan sonra yoğunluk var. Araçlarda zaten ek ilaveler var, ilavelerimizin de zaten çoğu dolu. Bakacağız, cuma gününden sonra bakacağız hareketliliğimize. Pazartesi gününden sonra tekrardan normal seferlere dönüş yapıyoruz. Hafta sonu çok yoğunluğumuz var. Malum zaten cuma gününden sonra mesai bitiyor. 9 günlük bir süreç var. Vatandaş bunu değerlendirmek istiyor işte, bakacağız. Tabii ki ayın 30'u, 31'inden sonra. Orada da bir hareketlilik var. O da artık ilave seferlerimiz de var orada ama onlar da henüz şu an dolmadı" dedi. 19 Mayıs tatilinin yolcu sirkülasyonuna bir etkisi olmadığını dile getiren Apaydın, “Yok, 19 Mayıs'ın bize bir artısı olmadı yani şu an için. Mesela yarın, öbür gün araçlarımız gayet müsait. Herkes gidip gelebilir yani, biletlerini alabilirler. Ama cuma gününden sonra çok zor" ifadelerini kullandı.

'MAZOTUN 80 LİRA OLDUĞU DİYARDA FİYATLARIMIZ İSTER İSTEMEZ BİRAZ FARKLI'

Bilet fiyatları hakkında bilgi veren Apaydın, “Bu geçen seneyle bu senenin arasındaki fiyat farkları tabii ister istemez oynayacaktır. Şu son 2-2,5 aydır bu savaş yüzünden ister istemez bilet fiyatlarında oynamalar oldu. Ama çok absürt rakamlar değil. Ufak tefek oynamalar oldu. Çünkü mazotun o bu devirde 80 lira olduğu diyarda fiyatlarımız ister istemez biraz farklı. Örneğin Karadeniz'de Karabük 800 liraydı, şu an bin lira. Ya bu da normal yani, çünkü yakıtların bu derecelere gelmesi ister istemez dolar da durmuyor yerinde, bu da mazota yansıyor. Mazota yansıyınca bize de yansıyor. Batı Karadeniz olarak Sinop, 10 saatlik bir seyahat. Onun da fiyatı şu an bin 400 lira. En yakın noktamız Düzce, o da 600 lira" diye konuştu. Apaydın, yolculara yönelik ikram servislerinin kesintisiz devam ettiğini de ekleyerek, “Bizde hemen hemen 7-8 çeşit ikram var, soğuk, sıcak, kahvesiydi, çayıydı, kekiydi, kurabiyesiydi. Bunların hepsi mevcut. Yani bizde öyle bir kalkma diye bir şey yok" dedi.

'BUGÜNDEN İTİBAREN YOĞUNLUK BAŞLADI'

Diyarbakır ve çevre illere yolcu taşıyan firmanın sorumlusu Nedim Genç ise yoğunluğun erken başladığını belirterek, “Bugünden itibaren yoğunluk başladı, diyebiliriz. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla yoğunluk bugüne sarktı. Yaklaşık ayın 26'sına kadar bir yoğunluk süreci yaşamaya devam edeceğiz. Ek sefer düzenledik günlük bir tane olmak üzere. 7 gün süre içerisinde bazen bir, bazen iki ek sefer düzenlenmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

'24 SAATLİK DİYARBAKIR YOLUNA 2 BİN 500 LİRA ÇOK PARA DEĞİLDİR'

Çevre illerin bilet taleplerini de karşıladıklarını söyleyen Genç, “Sadece Diyarbakır'a çalışıyoruz. Elazığ, Malatya, Urfa, Antep o bölgenin biletlerini de tedarik ediyoruz, kesiyoruz yani. Kendi firmamızın geçtiği güzergahlardan doğru yerimiz varsa o yolcunun da taleplerini karşılıyoruz. Bu mazot fiyatlarına rağmen gerçekten ama gerçekten fiyatlarımız çok makul. Biz 2 bin 500 lira sabit bir fiyatla yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Bugün 7 saatlik yol olan İzmir'in bin 700-bin 800 lira olmasını düşünürsek, 24 saatlik yol olan Diyarbakır'a 2 bin 500 lira çok para değildir. Geçen yılki fiyatlarımız bin 800 liraydı" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN DİYE ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Tokat, Zile bölgesine yolcu taşıyan Hasan Yağmur da tatil süresinin uzamasının yoğunluğu doğrudan artırdığını belirterek, “Kurban Bayramı 9 gün olduğu için süreyi biraz uzattıklarından dolayı biraz yoğun olacak. Özellikle ayın 22'si cuma gününden itibaren insanlar tatile girdiği için ciddi bir yoğunluk şu an için görünüyor. Ek seferlerimiz var, ilave arabalar yaptık vatandaş mağdur olmasın diye. Elimizden geleni yapıyoruz. Şu an için fiyatlarımızı çok da fazla oynatmadık, esnek bıraktık biraz. 2 bin civarında. Vatandaş da mağdur olmasın ama mazot da malum biliyorsunuz. Yani kurtarmanın peşindeyiz. Geçen sene bin 500 liraydı. Çok da aman aman bir fiyat koyamadık" diye konuştu.