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Otobüs ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

23.10.2026 - 20:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (İHA)

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Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. yönetimindeki 60 TK 676 plakalı Tokat Kalesi firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, otogara dönüş yaptığı sırada O.G. idaresindeki 60 YA 283 plakalı traktörle çarpıştı.

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Kazada otobüs sürücüsü Y.E. yaralanırken, otobüste maddi hasar oluştu. Traktör sürücüsü O.G.’nin sürücü belgesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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