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Otluk alanda çıkan yangının sıçradığı müstakil ev kullanılamaz hale geldi

30.07.2026 - 23:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Burak ÇALIŞKAN/KIRIKKALE (DHA)

Otluk alanda çıkan yangının sıçradığı müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde elektrik dağıtım ekiplerinin çalışması sırasında çıkan ot yangını müstakil eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

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Öğlen saatlerinde Balışeyh ilçesinin Akçakavak köyünde elektrik dağıtım ekiplerinin çalışma yaptığı sırada otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler önce H.G.’ye ait müstakil evin bitişiğinde duran saman balyalarına, ardından da eve sıçradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, H.G.’ye ait müstakil ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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