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Bingöl'de kazılan alana düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

30.07.2026 - 23:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Bingöl'de kazılan alana düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

Bingöl’de yol yapım çalışmaları kapsamında kazılan alana düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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Kaza Bingöl-Muş karayolu Ağaçeli mevkiinde meydana geldi. Otomobil, yol yapım çalışmaları kapsamında yeni yol güzergahı için kazılan alana düştü. Düştükten sonra askıda kalan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli güvenlik önlemi alınırken, askıda kalan otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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