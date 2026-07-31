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Pazar yerinin çatısından düşen boya işçisi, ağır yaralandı

31.07.2026 - 00:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Burak ÇALIŞKAN/KIRIKKALE, (DHA)

Pazar yerinin çatısından düşen boya işçisi, ağır yaralandı

Kırıkkale'de boyanacak yerleri kontrol etmek için pazar yerinin çatısına çıkan boya işçisi R.C. (51), bastığı zeminin kırılması sonucu düşerek ağır yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 191. Sokak'ta bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Boya işçisi R.C., müteahhit M.P. ile birlikte pazar yerinde yapılacak olan boya işlemleri için pazar yerine geldi.

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Boyanacak alanları kontrol etmek için pazar yerinin çatısına çıkan R.C., bastığı zeminin kırılması sonrası metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.C., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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