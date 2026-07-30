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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 4 kişi yaralandı

30.07.2026 - 23:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 4 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, İnebolu-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.V. idaresindeki 34 KPG 890 plakalı otomobil ile S.M. yönetimindeki 54 ANF 434 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.O. ve B.M. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada sürücüler Y.E.V. ile S.M.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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