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Üzümlü'ün yüksek rakımlı kiraz bahçesinde hasat mesaisi başladı

30.07.2026 - 22:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZİNCAN (İHA)

Üzümlü'ün yüksek rakımlı kiraz bahçesinde hasat mesaisi başladı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 1.650 metre rakımda bulunan kiraz bahçesinde hasat mesaisi devam ederken, Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ile Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli üreticiyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ve Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Üzümlü ilçesinde 1.650 metre rakımda yer alan 20 dekarlık kiraz bahçesinde üretim yapan Kemal Geylan'ı ziyaret etti.

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Üzümlüün yüksek rakımlı kiraz bahçesinde hasat mesaisi başladı


Bahçede incelemelerde bulunan heyet, üretim süreci ve devam eden hasat çalışmaları hakkında üreticiden bilgi aldı. Üretici Kemal Geylan ile bir süre sohbet eden Koçaker ve Hökelekli, üreticinin talep ve önerilerini dinledi.

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Üzümlüün yüksek rakımlı kiraz bahçesinde hasat mesaisi başladı


Ziyarette, yüksek rakımın kirazın kalite, aroma ve dayanıklılığına sağladığı katkılar değerlendirilirken, Erzincan'da meyveciliğin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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Üzümlüün yüksek rakımlı kiraz bahçesinde hasat mesaisi başladı


Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, üretimin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını belirterek, kiraz üreticilerine bereketli ve verimli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Üzümlüün yüksek rakımlı kiraz bahçesinde hasat mesaisi başladı

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