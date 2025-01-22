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Otel yangınında hayatını kaybeden lise öğrencisi Ankara'da toprağa verildi

22.01.2025 - 16:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Taha AYHAN- Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

Otel yangınında hayatını kaybeden lise öğrencisi Ankara'da toprağa verildi

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden lise öğrencisi Ömür Kotal (18), Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ankara'da özel bir lisede 11'inci sınıf öğrencisi olan Ömür Kotal, yarıyıl tatilinde arkadaşlarıyla kayak kursu için Kartalkaya'ya gitti. Grand Kartal Otel'de konaklayan Kotal, yangın faciasında hayatını kaybetti. Bolu'dan, Ankara'ya gönderilen Ömür Kotal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Otel yangınında hayatını kaybeden lise öğrencisi Ankarada toprağa verildi

Kotal için Gölbaşı Mezarlığı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı. Bir erkek kardeşi bulunan Ömür Kotal'ın babası Vahap Ozan Kotal ile annesi Zeynep Kotal, ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ömür Kotal, yakınlarının gözyaşları arasında Gölbaşı Mezarlığında toprağa verildi.

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