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GündemOsmanlı ve Anadolu’nun gelin hazineleri Abu Dabi'de! 236 eser görücüye çıktı
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Osmanlı ve Anadolu’nun gelin hazineleri Abu Dabi'de! 236 eser görücüye çıktı

23.10.2026 - 08:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Osmanlı ve Anadolu’nun gelin hazineleri Abu Dabi'de! 236 eser görücüye çıktı

Osmanlı'dan Anadolu'nun farklı yörelerine uzanan Türk çeyiz geleneğini ele alan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergisi, New York ve St. Petersburg'un ardından üçüncü uluslararası durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Manarat Al Saadiyat Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerle buluştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitülerinin koleksiyonlarından hazırlanan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergisinin açılış töreni, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Noura Al Kaabi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Topoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Osmanlı ve Anadolu’nun gelin hazineleri Abu Dabide 236 eser görücüye çıktı

Anadolu'nun köklü kültürel birikiminin kuşaklararası en önemli taşıyıcılarından biri olan çeyiz ve sandık geleneğinin tanıtıldığı sergi, Osmanlı ve Anadolu çeyiz kültürünü, aile, kadın emeği, geleneksel sanatlar ve kültürel hafıza ekseninde ele alıyor.

Osmanlı ve Anadolu’nun gelin hazineleri Abu Dabide 236 eser görücüye çıktı

9 AYRI KATEGORİDE TOPLAM 236 ESER SERGİLENİYOR

Bohçalar, gelin kıyafetleri ve aksesuarları, kahve ve hamam kültürüne ait eserler, inanç ve ibadet kültürüne ilişkin eserler, saray ve Anadolu dokumaları, işlemeli örtüler ile ahşap eserlerden oluşan 9 ayrı kategoride toplam 236 eser, Anadolu'nun farklı bölgelerinde gelişen geleneksel sanat ve zanaat birikimini ziyaretçilere sunuluyor.

Osmanlı ve Anadolu’nun gelin hazineleri Abu Dabide 236 eser görücüye çıktı

Türk işi, dival işi, Maraş işi, tel sarma, tel kırma, sırma ve iğne oyası gibi geleneksel tekniklerle hazırlanan eserler aracılığıyla Osmanlı ve Anadolu'nun düğün, aile ve gündelik yaşam kültürü, bütüncül biçimde aktarılıyor.

Kahve ikramındaki sırmalı puşidelerden, hamam kültüründeki telkarili nalınlara kadar eserler, Anadolu'nun binlerce yıllık dokuma tezgahlarındaki sabrı ve nakışlara işlenen bilgeliğini, bugünün estetik diliyle harmanlıyor.

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Osmanlı ve Anadolu’nun gelin hazineleri Abu Dabide 236 eser görücüye çıktı

Eserlerdeki lale, karanfil gibi motifler ile dival işi, tel sarma ve sırma gibi teknikler, Türk kadınının el emeği ve sanat dehasını aktarıyor.

Sergi, çeyiz geleneğine yalnızca evlilik hazırlıklarıyla sınırlı bir uygulama olarak değil, geçmişin yaşam biçimini, el emeğini ve estetik tercihlerini günümüze taşıyan kültürel bir anlatı olarak yaklaşması bakımından dikkati çekiyor.

Osmanlı ve Anadolu’nun gelin hazineleri Abu Dabide 236 eser görücüye çıktı

"GELİN HAZİNELERİ" SERGİSİNİN ÜÇÜNCÜ DURAĞI ABU DABİ

Serginin uluslararası yolculuğu, 24 Eylül 2024'te Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında ABD'de New York'taki Türkevi'nde başlamış, Emine Erdoğan, köklü Türk çeyiz geleneğini programa katılan ülke liderlerinin eşlerine tanıtmıştı.

Osmanlı ve Anadolu’nun gelin hazineleri Abu Dabide 236 eser görücüye çıktı

Serginin ikinci uluslararası durağı ise 30 Nisan 2026'da Rusya'nın St. Petersburg kentindeki, dünyanın en büyük sanat ve kültür müzeleri arasında yer alan Ermitaj Müzesi olmuştu. Burada Olgunlaşma Enstitülerinin müze envanterlerinden seçilen 84 eser sanatseverlerle buluşturulmuştu.

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Sergi, kapsamı daha da genişletilerek, üçüncü uluslararası durağı olan Abu Dabi'de sanatseverleri ağırlıyor.

Osmanlı ve Anadolu’nun gelin hazineleri Abu Dabide 236 eser görücüye çıktı

Sergiyle Osmanlı ve Anadolu düğün ve çeyiz geleneklerinin uluslararası alanda tanıtılması, Türk kadınının el emeğine dayalı kültürel birikiminin görünür kılınması ve geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

"Gelin Hazineleri", Manarat Al Saadiyat Sanat Merkezi'nde 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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