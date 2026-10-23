Bilecik'te kahve paketini açınca gözlerine inanamadı

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Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şüpheli araçta ve araçta bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda, kahve paketleri içerisine gizlenmiş 4 parça hâlinde muhtelif miktarda kokain maddesi ele geçirildi.

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'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.