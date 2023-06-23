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Osmaniye'de ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Osmaniye'de, yangınların önüne geçmek amacıyla ormanlara giriş ve çıkışlar, ikinci bir emre kadar yasaklandı.

23.06.2023 - 10:59 | | İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)
Osmaniye'de ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamada, oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği vurgulandı. Yasağa uymayanlara idari işlem yapılacağı belirten açıklamada şöyle denildi:
"Osmaniye il sınırları içerisinde son yıllarda büyük çapta orman yangınları meydana gelmiştir.

Önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği değerlendirilerek mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire ve piknik alanları dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında idari işlem yapılacaktır."

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