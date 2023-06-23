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Bursa Valiliği, ormanlarda ateş yakmayı yasakladı

Bursa Valiliği, ormanlık yangınlarını önlemek amacıyla belirli saatlerde yasak getirdi.

23.06.2023 - 09:08 | | İHA
Bursa Valiliği, ormanlarda ateş yakmayı yasakladı

Bursa Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlarda 30 Haziran-30 Eylül 2023 tarihleri arasından ateş yakılmasıyla ilgili yasakların uygulanacağını açıkladı.

Bursa Valiliği sosyal medya hesaplarından duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Her gün 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak giriş-çıkışlar ile ormanlarımızın tamamında anız ve bağ-bahçe temizliği ile mangal, semaver gibi amaçlarla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. İlimizde isimleri ve mevkileri yazılı piknik ve mesire alanlarında 30 Haziran-30 Eylül 2023 tarihleri arasında her akşam saat 20.00’den sonra ertesi sabah 08.00’e kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır.”

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