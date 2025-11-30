Osmaniye’de molotoflu saldırı: 165 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü şüphelileri ele verdi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.11.2025 - 00:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

Osmaniye’de bir kamyonetin kundaklanmasıyla ilgili yürütülen geniş çaplı çalışmada, 165 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, olayın faillerini tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım’da Ahmet Yesevi Mahallesi’nde park halindeki bir kamyonetin ateşe verilmesi üzerine çalışma başlattı. Olay yerinin çevresindeki ve kent genelindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, 47 farklı kameradan elde edilen toplam 165 saatlik görüntüyü analiz etti. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldıkları, ardından molotofkokteyli hazırlayarak park halindeki kamyonete attıkları anlaşıldı. Kimlikleri belirlenen A.A.K. ve E.C. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

